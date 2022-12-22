«Динамо» М — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск).
Ставка: победа «Динамо» (Москва) за 1.99.
«По итогам первого после каникул тура можно констатировать, что московское «Динамо» вернулось из отпуска в состоянии, явно превосходящем то, в котором оно туда уходило. Невооружённым глазом видна тренерская работа, проведённая во время отдыха, все на месте, все по делу, игра идёт. И бело-голубые уверенно движутся по направлению к тому игровому состоянию, в котором были в начале сезона и которое потом куда-то подевалось. В настоящий момент москвичи набирают в целом за сезон 62,2 процента очков, а домашние показатели даже чуть выше – 63,6 процента (или 1,27 очка в среднем за домашний матч) при домашней же разнице заброшенных и пропущенных шайб 2,91:2,27.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот минчане пока, честно говоря, непонятны. Конечно, немало народу было задействовано в Кубке Первого канала, они в итоге остались без отдыха, играли много, и, похоже, особых изменений в игру «зубров» в паузу внести не удалось. Более того, судя по предыдущему матчу, минчан на весь матч банально не хватает. В настоящий момент «зубры» набирают в целом за сезон 51,2 процента очков, но выездные показатели совсем слабые – 45,0 процента очков (или 0,90 очка в среднем за матч) при гостевой разнице шайб 2,35:3,00.
Наконец, не будем забывать, что в текущем сезоне соперники встречались уже трижды и дважды победили минчане, поймав бело-голубых в момент их «шторма». И долг, как говорится, платежом красен.
Вывод: домашняя победа москвичей в не слишком обильном на заброшенные шайбы матче с тоталом, не превышающим 7.5. Причём победу московское «Динамо» одержит в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.16.
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