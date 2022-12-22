Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.82.
Ещё не успела стартовать Премьер-лига, а в Англии нас уже ждёт одно из самых интригующих противостояний последних лет. В очередной раз выясняют отношения «Ман Сити» и «Ливерпуль», два флагмана английского футбола. Да ещё и играют они в матче на выбывание, пусть это всего лишь Кубок лиги, менее интересным от этого их матч не становится.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Фаворитом в очередной раз называют «горожан». Команда Пепа Гвардиолы проводит текущий сезон гораздо ярче и мощнее соперника. Но при этом не стоит забывать, что оба матча, сыгранные этими командами в текущем сезоне, остались за «Ливерпулем». Уже мало кто вспомнит, каким преимуществом владели «горожане» по ходу игры, результат всё равно был не в их пользу.
Отводить гостям статус андердога в этом матче явно не стоит. Юрген Клопп отлично знает этого соперника и научился под него подстраиваться. В чемпионате дела у красных идут очень плохо. С большой долей вероятности чемпионство они уже упустили, а потому даже такой скромный трофей, как Кубок лиги, будет им не лишним.
Гвардиола очень часто в подобных матчах переигрывает сам себя, ломая то, что и так хорошо работало. Клопп старается играть проще и за счёт этого добивается успеха. О форме команд говорить нет смысла, плюс обе могут применить ротацию и не выставлять сильнейший состав. В подобной ситуации «Ливерпуль» смотрится предпочтительнее, плюс его явно недооценили букмекеры. Если рисковать, то можно взять победу красных за 3.62. Ставка на победу «Ливерпуля» или ничью за 1.82.
Экспресс с коэффициентом 5.86.
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