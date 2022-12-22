«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Кубка лиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.83.



«Вот мы и дожили до возобновления европейских турниров после чемпионата мира — до того самого матча, который шутливо обсуждали с журналистом Гвардиола и Клопп перед мировым чемпионатом. Гвардиола даже сказал, что не исключено, что ему самому и Юргену Клоппу придется выйти на поле, потому как никто не знает, в каком состоянии вернутся игроки и получится ли собрать боевой состав.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В общем-то и та и другая команды уже играют товарищеские матчи. «Сити» провёл один матч, «Ливерпуль» — два. Участники чемпионата мира уже вполне в деле. И Де Брейне у «Сити» играл, и Гюндоган, у «Ливерпуля» два мяча «Милану» забил уругваец Дарвин Нуньес. 4:1 – победа «Ливерпуля» над достаточно именитым клубом. «Ман Сити» играл с «Жироной», это соперник совсем другого уровня.



Мне кажется, Юрген Клопп – большой мастер по решению таких вот сложных задач. И у него есть одно большое преимущество: Фирмино не уезжал на чемпионат мира, а это ключевой игрок сегодняшнего «Ливерпуля». Естественно, не были на чемпионате также Салах с одной стороны и Марез — с другой. Но как раз фактор Фирмино может сказаться.



Вообще я жду достаточно открытого футбола. Не верю в защитные построения. «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за коэффициент 1,83 – прекрасная ставка. Каждая команда нуждается в том, чтобы сразу после этой паузы обеспечить себе хорошее настроение», — сказал Андронов.



Экспресс с коэффициентом 5.86.



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