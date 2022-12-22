«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Кубка лиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.83.
«Вот мы и дожили до возобновления европейских турниров после чемпионата мира — до того самого матча, который шутливо обсуждали с журналистом Гвардиола и Клопп перед мировым чемпионатом. Гвардиола даже сказал, что не исключено, что ему самому и Юргену Клоппу придется выйти на поле, потому как никто не знает, в каком состоянии вернутся игроки и получится ли собрать боевой состав.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В общем-то и та и другая команды уже играют товарищеские матчи. «Сити» провёл один матч, «Ливерпуль» — два. Участники чемпионата мира уже вполне в деле. И Де Брейне у «Сити» играл, и Гюндоган, у «Ливерпуля» два мяча «Милану» забил уругваец Дарвин Нуньес. 4:1 – победа «Ливерпуля» над достаточно именитым клубом. «Ман Сити» играл с «Жироной», это соперник совсем другого уровня.
Мне кажется, Юрген Клопп – большой мастер по решению таких вот сложных задач. И у него есть одно большое преимущество: Фирмино не уезжал на чемпионат мира, а это ключевой игрок сегодняшнего «Ливерпуля». Естественно, не были на чемпионате также Салах с одной стороны и Марез — с другой. Но как раз фактор Фирмино может сказаться.
Вообще я жду достаточно открытого футбола. Не верю в защитные построения. «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за коэффициент 1,83 – прекрасная ставка. Каждая команда нуждается в том, чтобы сразу после этой паузы обеспечить себе хорошее настроение», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 5.86.
Состояние здоровья Пеле ухудшилось.
Блаттер раскритиковал реформы, которые предлагает Инфантино.
«Ньюкасл» готов приобрести Депая у «Барселоны».
- 22 декабря 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 21 декабря 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:45
- 20 декабря 2022
-
20:00