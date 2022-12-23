«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: результат матча, как сыграли, какой счёт

Завершилась встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в которой «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)».
Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.
Счёт был открыт на 10-й минуте встречи – гол забил норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Через 10 минут ворота хозяев поразил форвард «Ливерпуля» Фабиу Карвалью.
В начале второго тайма команды обменялись голами: на 47-й минуте «горожан» вновь вывел вперёд Рияд Марез, однако уже через минуту ответный мяч на свой счёт записал Мохамед Салах.
На исходе часа игры команда Хосепа Гвардиолы вновь получила преимущество – ворота «Ливерпуля» поразил защитник Натан Аке. В итоге «горожане» победили со счётом 3:2.
Экспресс с коэффициентом 6.76.
Клопп: «Ливерпуль» мог забить больше.
Непомнящий: Дзюба всё ещё соответствует уровню первой восьмёрки РПЛ.
Бывший наставник «Челси» Грант возглавил сборную Замбии.
- 23 декабря 2022
-
07:00
- 22 декабря 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 21 декабря 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:45