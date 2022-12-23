«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: результат матча, как сыграли, какой счёт

Завершилась встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в которой «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)».

Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.

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Счёт был открыт на 10-й минуте встречи – гол забил норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Через 10 минут ворота хозяев поразил форвард «Ливерпуля» Фабиу Карвалью.

В начале второго тайма команды обменялись голами: на 47-й минуте «горожан» вновь вывел вперёд Рияд Марез, однако уже через минуту ответный мяч на свой счёт записал Мохамед Салах.

На исходе часа игры команда Хосепа Гвардиолы вновь получила преимущество – ворота «Ливерпуля» поразил защитник Натан Аке. В итоге «горожане» победили со счётом 3:2.

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