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Расписание матчей КХЛ на 23 декабря: кто играет, по какому каналу покажут

Расписание матчей КХЛ на 23 декабря: кто играет, по какому каналу покажут
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23 декабря 2022 года вниманию хоккейных болельщиков и любителей ставок будет предложено сразу шесть матчей Континентальной хоккейной лиги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Представляем расписание матчей КХЛ на сегодняшний день и где их можно посмотреть (время мск):

  • 16:30  «Авангард» — «Амур»;
  • 17:00 «Металлург» — «Сибирь» (KHL);
  • 17:00 «Салават Юлаев» — «Адмирал» (KHL Prime);
  • 19:00 «Витязь» — «Ак Барс» (KHL);
  • 19:30 «Локомотив» — ЦСКА (KHL Prime);
  • 19:30 «Сочи» — «Куньлунь».

Букмекеры оценили шансы хозяев забить больше команд-гостей. Поставить на победу по итогам шести матчей хозяев можно с коэффициентом 1.45. Сделать ставку на победу гостей можно за 3.46.

Если общий тотал всех шести матчей будет больше 25.5 шайбы, то сыграет коэффициент 1.30. Поставить на тотал меньше 25.5 шайбы можно за 3.06.

Букмекеры также предлагают сделать ставку на то, что все 12 команд забьют – за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.90.

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Прогноз на матч «Витязь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.00.

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