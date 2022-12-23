Прогноз Виталия Славина на матч «Локомотив» — ЦСКА

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.84.

Как всегда, принципиальная встреча двух тренеров, долгое время работавших вместе в ЦСКА, в этот раз получила две дополнительные интриги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды сейчас спорят за второе место на Западе: по набранным очкам впереди ярославцы – 58 против 57, по потерянным – москвичи: у них 40 матчей, у волжан – 42. Второй важный момент: Игорь Никитин только что на два сезона продлил контракт с «Локомотивом».

Так что заруба предстоит знатная. С прицелом на плей-офф – точно. Тем более что оба клуба после декабрьской паузы в чемпионате одержали по две победы: ЦСКА над минским «Динамо» (5:1) и СКА (2:1), а ведь петербуржцы дома в основное время в нынешнем сезоне не проигрывали ни разу! «Локомотив» на своём льду с одинаковым счётом 2:1 одолел ХК «Сочи» и «Ак Барс».

Очевидно, что оба соперника упор сделают на оборону. Это первое правило и основа плей-офф. Да и удивить Никитину и Фёдорову друг друга попросту невозможно. В таких случаях все решают мелочи и случайности.

Отскоки, рикошеты, невынужденные фолы, просчёты вратарей и защитников. Что станет решающим в этот вечер, предугадать невозможно, а значит, и результат непредсказуем.

Потому здесь уместен осторожный прогноз – на тотал. Железнодорожники на сегодня пропустили меньше всех в лиге – 79 шайб. Армейцы в относительной близости – 93. Логично сделать ставку на низкое количество голов. При ожидаемом предельно закрытом хоккее в этом матче будет забито не более четырёх голов».

Экспресс с коэффициентом 5.89.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.90.

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