«Авангард» — «Амур»: во сколько начало, кто фаворит, прогнозы

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Амур». Начало запланировано на 16:30 мск.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.54. Победа хабаровчан по итогам 60 минут оценивается в 5.55.
Букмекеры не сомневаются, что встреча «Авангард» — «Амур» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05.
Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.40. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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