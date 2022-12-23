Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» от Максима Лебедева

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Не знаю, чем занимался «Салават» в отпуске, но, судя по последним результатам, варианта может быть только два. Либо уфимцы занимались не тем, либо наоборот — их нагрузили так, что они до сих пор не могут прийти в себя. Не исключаю, что их до сих пор держат под повышенными нагрузками, но от этого им не сильно легче.

В итоге «Салават» доигрался до того, что по домашним матчам является предпоследней командой Восточной конференции, превосходя по этому компоненту только «Нефтехимик». Вот по выездным матчам «юлаевцы» — молодцы, уступают на Востоке лишь «Авангарду», да и то потому, что у того было много гостевых матчей на старте сезона.

Если это не учитывать, а брать просто процент набранных очков в выездных матчах, то тут «Салавату» в его конференции конкурентов нет. Однако играть-то с «Адмиралом» уфимцам дома, а «юлаевцы» в гостях, где играют отлично, уже уступили приморцам дважды.

Поэтому прогноз выезжает сам собой, но я его всё-таки смягчу, поскольку в долгое домашнее пике «Салавата» всё-таки не верю, особенно посреди сезона. Поэтому предположу достаточно низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. По итогам этого матча «Адмирал» наберёт на выезде минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».

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