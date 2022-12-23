«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Амур».

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.50.

«Амур» весьма неплохо вернулся в сезон. Сперва два с половиной периода держался в Магнитогорске, но в конце, правда, подсдулся. Но через день буквально разобрал «Салават» на запчасти. Можно начинать волноваться за ближайшие перспективы «Авангарда»?

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Волноваться, конечно, можно, но «ястребы» вышли с каникул ещё лучше. Тоже обыграли «Салават», и тоже в Уфе (кто ж у нас нынче «Салават» в Уфе не обыгрывал?), а затем в Казахстане одолели «Барыс».

На сегодняшний день у «Авангарда» в целом по сезону 61% набранных очков. При этом дома, в новых стенах, «ястребы» играют гораздо лучше, набирая уже 71,9% очков.

«Амур» в целом по сезону идёт, конечно, скромнее – 50% набранных очков. При этом аналогичный показатель в гостях гораздо хуже – всего 37,5% набранных очков (или 0,75 очка в среднем за матч).

То есть особых шансов у хабаровчан в Омске не просматривается. Особенно с учётом того, что в 10 последних междусобойчиках, сыгранных на домашних площадках «Авангарда» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «ястребы» выиграли восемь раз. Причём восемь последних раз.

Вывод: матч, безусловно, будет непростым – «Амур» нынче хорош, но для хабаровчан это будет уже третий матч на выезде подряд. Поэтому предположу достаточно средний тотал, превышающий 5.5 шайбы. А в итоге «ястребы» возьмут дома два очка, причём сделают это в основное время».

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