Эксперты назвали фаворита чемпионата мира по хоккею до 20 лет

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.
Фаворитом МЧМ-2023 эксперты считают сборную Канады, которая является действующим победителем турнира. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.00.
Букмекеры считают, что есть шансы на чемпионство у США – на их победу предлагают поставить за 4.00. Шансы молодёжной сборной Финляндии по хоккею оцениваются коэффициентом 5.00.
Явными аутсайдерами чемпионата мира по хоккею до 20 лет заслуженно оказались Латвия и Австрия. На их победу дают коэффициенты выше 100.
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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