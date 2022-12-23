«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.65.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Это точно будет низовой матч – четыре гола на двоих или даже меньше. «Адмирал» после паузы вновь вышел на максимум эффективности. Два упорных матча в Екатеринбурге и Магнитогорске, и если в первом была добыта победа, во втором приморцы были в шаге от неё.

В Екатеринбурге они реально выдали отличный матч – действовали почти идеально в обороне и взяли своё в резких контратаках. Так что передышка пошла приморцам на пользу.

С «Салаватом» всё сложнее: хороший матч с «Авангардом» в понедельник, и в среду неожиданное поражение дома от «Амура» с разгромным счётом 1:5. Так что прогноз делать на этот матч непросто. Матч (вернее, основное время), как говорится, на три исхода. Поэтому выберу лучше ставку на тотал. Не верю в большое количество шайб. Выбираю ставку тотал меньше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 5.94.

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