Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Сибирь».

Ставка: «Сибирь» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Как-то непривычно выглядит «Магнитка» после выхода из отпуска. Вроде бы дуракаваляние на протяжении полутора-двух периодов – совсем не стиль Ильи Петровича Воробьёва. Вот уже два матча «Металлург» играет именно так. Публике, безусловно, нравится, тем более что «Магнитка» оба раза выиграла, но ведь когда-то можно и доиграться.

Возьму на себя наглость утверждать, что с таким хоккеем, свойственным, скорее, СКА или ЦСКА, «Магнитка» доиграется уже в следующем матче. Поскольку защитные порядки у «Сибири» помощнее и хабаровских, и владивостокских. И если «Магнитка» отпустит новосибирцев на одну-две шайбы, то те в конце матча костьми лягут, но минимум ничью выковыряют.

Поэтому не буду взвешивать статистику и личные встречи. Понятно, что там, да ещё в Магнитогорске, преимущество будет во всём у «лис». Просто предлагаю сыграть на том, что веселящаяся после паузы «Магнитка» доиграется.

Не думаю, что нас ждёт обильный на голы матч, скорее, наоборот, и тотал будет ниже 6.5 шайбы. В итоге «Сибирь» наберёт в гостях как минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».

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