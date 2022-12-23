Прогноз Павла Лысенкова на матч «Салават Юлаев» — «Адмирал»

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» и тотал меньше 5.5 шайбы за 5.20.

«На первый взгляд кажется, что «Салават Юлаев» у себя дома одержит победу, и это не выглядит сложной задачей. Но давайте присмотримся. Возможно, это тот момент, когда стоит зарядить дикий коэффициент.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Салават Юлаев» после паузы на Матч звёзд КХЛ и матчи сборной выглядит не очень хорошо. Домашнее поражение от «Авангарда» (1:2 по буллитам), а за ним – поражение дома от «Амура» (1:5).

Не просто так главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что «Салават Юлаев» не может играть так безответственно перед своими болельщиками.

С другой стороны, «Адмирал» в этом сезоне очень крут. Команда уверенно идёт в зоне плей-офф. И, возможно, исключать этого нельзя, именно в первом раунде сыграет против «Салавата Юлаева».

После паузы «Адмирал» выдал победу в Екатеринбурге над лидером Востока – «Автомобилистом» (3:2). А за этим последовало поражение в Магнитогорске (2:3), но и там кипела борьба.

Кроме того, я думаю, что в Уфе нас ждёт низовой матч, потому что обе команды умеют хорошо действовать в обороне.

Я бы в этом матче взял за 5.20 то, что «Адмирал» выиграет в основное время, при этом общий тотал составит меньше 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 5.94.

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