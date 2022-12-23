«Металлург» — «Сибирь»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, смотреть онлайн

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сибирь». Начало запланировано на 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.68. Победа новосибирцев по итогам 60 минут оценивается в 4.20.
Букмекеры сомневаются, что встреча «Металлург» — «Сибирь» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.62.
Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.
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