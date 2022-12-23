«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.62.

«Всё-таки приятно, когда прогнозы сбываются, пусть и не целиком. Накаркал автор этих строк петербуржцам первое в нынешнем сезоне поражение в основное время – получите и распишитесь. Жаль только, что шайб было совсем немного, но и с таким количеством матч удался.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» и ЦСКА выходят на личную встречу в одинаковом состоянии, и состояние это нельзя будет считать оптимальным. Потому что предыдущие игры у обоих соперников получились на разрыв аорты.

Понятно, что после длинного отпуска накопительный эффект усталости от большого количества матчей ещё не наступил, но сил и ярославцы, и москвичи положили на предыдущий матч немало. Поэтому есть большие основания предположить, что обе команды попытаются сыграть в энергосберегающем режиме, но поскольку оба этому помешают, то пахать придётся ещё больше, чем обычно.

Понятно, что матч будет убойно «низовым». «Локомотив» по-другому не играет, в принципе. ЦСКА может (вон в Минске пять штук «зубрам» положили), но не станет уродоваться как бобик – время ещё не пришло.

Поэтому получим мы матч с тоталом ниже 5.5 шайбы, по итогам которого армейцы в гостях наберут любым способом два очка. Скорее всего, способ будет овертаймовый или даже буллитный, но, как я уже многократно предупреждал, это слишком тонкая материя, чтобы на неё делать персональную ставку».

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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