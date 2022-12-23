«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.03.

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«Фаворитом вижу «Ак Барс», пусть и играет он в гостях. Казанцы не могут позволить себе заниматься турнирной стратегией, очки надо набирать здесь и сейчас. У них достаточно мастерства и глубины состава, чтобы этим пользоваться. С другой стороны, слишком много сил отдали в среду в матче в Ярославле (1:2).

Впрочем, «Витязь» тоже проводил свой последний матч в среду, сил было потрачено, может, и не меньше, но результат несколько хуже – 0:4 в Нижнем Новгороде. И если поражение в Санкт-Петербурге (1:4) мало кого удивило, то столь неудачная игра в городе на Волге разочаровала болельщиков подмосковной команды.

Мой прогноз – победа «Ак Барса» в основное время. Много шайб в этом матче не будет – максимум пять. Но победа гостей окажется достаточно уверенной».

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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