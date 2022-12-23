Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Куньлунь» от Максима Лебедева

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Куньлуня» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.48.

«Свершилось! И после 11 поражений в основное время сочинцы наконец-то набрали одно очко. Случилось это в Череповце, где играет хромающая на обе ноги «Северсталь», на корабле в аналогичных случаях говорил: «Стой тут, никуда не уходи, я сейчас сбегаю за медалью».

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Ждём в Сочи Матвея Мичкова? Ждём, конечно, но вероятность того, что с юным форвардом южане начнут рвать всех на ветошь, отнюдь не высока. Куда больше вероятность того, что в такой команде Мичков станет чемоданом без ручки – такой талант надо ещё уметь встроить в состав. А это умеют далеко не многие тренеры не только у нас, но даже за океаном.

Подозреваю, что в первых трёх-пяти матчах результаты с Мичковым будут хуже, чем без него, хотя, казалось бы, куда ещё хуже? Но ведь после выхода с каникул сочинцы вовсю цеплялись и в Ярославле, и в Череповце. То есть во время паузы они, скорее всего, отрабатывали в основном игру в обороне. И куда туда встраивать Мичкова?

А «Куньлунь» тихонько идёт себе по сезону, выигрывая один матч приблизительно из трёх-четырёх. Прекрасно понимает, что с такими результатами плей-офф ему не видать как собственных ушей, но совершенно по этому поводу не комплексует. Сейчас у «Куньлуня» появляется шанс выиграть два матча подряд, и, сдаётся, китайские товарищи его не упустят, хоть и повозиться с царапающимся «Сочи» придётся.

Итак, небольшое количество заброшенных шайб (не потому, что у соперников защита хорошая, а потому, что у них нападение никудышное), тотал меньше 6.5 шайбы. И «Куньлунь» по итогам наберёт два очка любым легальным способом».

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