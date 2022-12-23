«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 23 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.83.
«Интересно, что эти соперники могут встретиться во втором раунде плей-офф Западной конференции. Это при идеальном раскладе, если «Локомотив» и ЦСКА туда попадут. Но обе команды сильны, и они на это способны.
Игорь Никитин – главный тренер «Локомотива», продлил ещё на два года контракт с ярославской командой. Причём Никитин раньше тренировал ЦСКА, приводил армейский клуб к победе в Кубке Гагарина. Он прекрасно знает армейских игроков и армейскую систему.
Кроме того, «Локомотив» находится на подъёме, одержал восемь побед в последних 10 матчах. Проиграли только «Ак Барсу» в Казани (2:3), и это был последний рабочий день Олега Знарка во главе «Ак Барса». Ну а ещё «Локомотив» казусно уступил у себя дома «Куньлуню» (0:1), но это как исключение из правила, что и железо может устать.
ЦСКА после паузы одержал две победы – победил в Минске (5:1), а потом и в Санкт-Петербурге (2:1), хотя СКА заметно перебросал гостей.
И я бы вспомнил матч от 7 ноября, когда ЦСКА у себя дома по буллитам уступил «Локомотиву» (2:3). То есть, в принципе, эти команды играют более-менее ровно, и не просто так они идут рядом в таблице.
Я бы в этом матче взял коэффициент 1.83 на то, что «Локомотив» выиграет дома даже в дополнительное время».
Экспресс с коэффициентом 6.89.
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