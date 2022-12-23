«Локомотив» — ЦСКА: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, трансляция

23 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а шансы москвичей оценены в 2.75.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.43.
Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.90.
Билялетдинов возглавит «Ак Барс».
Прогноз на матч «Витязь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.00.
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