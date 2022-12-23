Герман Титов дал прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Филадельфия»

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Каролина» — «Филадельфия».

Ставка: победа «Каролины» за 1.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лихая «Каролина» выиграла шесть последних матчей, а серия игр с набранными очками длится почти месяц – с 25 ноября, когда команда в овертайме уступила «Бостону». Прекрасный ход «Харрикейнз» сочетается с надёжной игрой голкипера Петра Кочеткова, который полностью освоился в НХЛ.

О травме основного вратаря Фредерика Андерсена и не вспоминают, пока россиянин выигрывает матч за матчем.

Сомневаюсь, что наглая «Филадельфия» станет лёгким соперником для «Каролины». Всё-таки главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла привык вытаскивать из хоккеистов максимум. Поэтому даже в проигранных матчах «Флайерз» прут до конца и цепляются за малейшие шансы на камбэк.

Впрочем, козырей «Харрикейнз» достаточно, чтобы побеждать в основное время и без лишней нервотрёпки. Победа «Каролины» в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.01.

Канадец Кёрран: легионеры КХЛ многим жертвуют, чтобы играть в России.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

Жамнов: Овечкин переписывает историю НХЛ.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Виннипег» с коэффициентом 3.90.