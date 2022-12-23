Артём Резников — Андрей Кошкин: где смотреть бой онлайн бесплатно, прогнозы и коэффициенты

23 декабря казахстанский боец ММА Артём Резников проведёт полуфинальный бой Гран-при АСА в лёгком весе против Андрея Кошкина.
В прямом эфире все бои ACA 150 можно будет увидеть на официальном сайте промоушена. Трансляция главных боёв мероприятия будет доступна на телеканале «Матч!», а также на канале «Матч! Боец» (начало — в 20:00 мск).
Поединок Артём Резников – Андрей Кошкин начнётся не ранее 21:00 мск.
Букмекеры определились с фаворитом. Они отдают преимущество казахстанскому спортсмену. Поставить на победу Резникова можно с коэффициентом 1.33. Шансы Кошкина оценены экспертами в 3.00.
Аналитики считают, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимаются с коэффициентом 1.45. Тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.55.
Экспресс с коэффициентом 7.01.
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