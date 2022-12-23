«Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» за 1.89.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нью-Джерси» и «Бостон» – две команды-сенсации старта регулярки. Каждая удивила по-своему. «Брюинз» переживают неизвестно какую по счёту молодость и лидируют в Атлантическом дивизионе, опережая «Тампу» и «Торонто».

«Дэвилз» прыгнули выше головы и выдали 13-матчевую победную серию в октябре и ноябре. Это позволило взлететь на второе место в плотном Столичном дивизионе. Однако в декабре дела у «Нью-Джерси» разладились. Главным образом из-за того, что снизилась результативность. Команда меньше забивает, а вратари не способны вытаскивать матчи в одиночку.

«Бостон» сыграет на выезде, но это не помешает набрать два очка в основное время и укрепить положение в таблице. Тем более «Брюинз» полны мотивации взять реванш за два октябрьских поражения. Победа «Бостона» в матче».

Экспресс с коэффициентом 7.01.

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