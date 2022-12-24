Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» от Павла Лысенкова

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.05.
«Мы все ждём, когда же Александр Овечкин (800) забросит эту одну-единственную шайбу, чтобы повторить результат Горди Хоу (801) по голам за карьеру в НХЛ, став вторым снайпером в истории лиги.
Четыре матча уже для Овечкина прошли вхолостую, и он не забил ничего. Впрочем, удивления тут нет. Тот же Горди Хоу, когда штурмовал «высоту 800», не мог забить в шести матчах подряд. Бывает такой ступор перед большой цифрой, которую ждёт весь хоккейный мир.
Может быть, Овечкин сможет забить теперь – в домашнем матче с «Виннипегом». Надо сказать, что «Джетс» при новом тренере Рике Боунессе выступают очень достойно. Они теперь идут вторыми в Центральном дивизионе (43), отставая лишь на одно очко от лидирующего «Далласа» (44). Шесть побед в последних 10 матчах. На выезде канадская команда чаще побеждает, чем проигрывает (9-6-1).
При этом «Вашингтон», проваливший из-за травм начало чемпионата, теперь набрал ход и одержал восемь побед в последних 10 матчах. Я не знаю, забьёт Овечкин или нет, но победить «Кэпиталз» вполне могут, тем более на подходе после травм Бекстрём и Том Уилсон.
Я бы в этом матче взял за 2.05 победу «Вашингтона» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 7.01.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Виннипег» с коэффициентом 3.90.
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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.
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