«Металлург» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, как сыграли

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Сибирь».

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 16-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Чибисов и Егор Яковлев.

На 42-й минуте Максим Сушко сравнял счёт. На 52-й минуте канадский защитник «Металлурга» Коди Кёрран вывел свою команду вперёд во второй раз во встрече.

На 57-й минуте Михал Чайковски сделал счёт 2:2. Победу своей команде в серии буллитов принёс Владимир Бутузов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 28 декабря в Новосибирске сыграет с «Барысом». «Металлург» 26 декабря примет «Трактор».

Экспресс с коэффициентом 6.51.

Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.13.

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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

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