«Витязь» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, как сыграли

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал казанский «Ак Барс».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).
На 12-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Динара Хафизуллина вывел казанцев вперёд. Через 42 секунды Станислав Яровой сравнял счёт. На 14-й минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд.
На 25-й минуте Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса». На 37-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание до минимума.
На 56-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 19 секунд форвард оформил дубль.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 26 декабря в Череповце сыграет с «Северсталью». «Ак Барс» 25 декабря в гостях встретится с «Сочи».
Экспресс с коэффициентом 6.51.
Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.
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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.
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