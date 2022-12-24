«Локомотив» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, как сыграли

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
На 15-й минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные пасы получили Даниил Мисюль и Роман Бычков. На 19-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева удвоил преимущество ярославцев.
На 26-й минуте Максим Мамин отыграл один гол. На 38-й минуте Никита Черепанов с передачи Сергея Андронова в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет со «Спартаком». ЦСКА примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 26 декабря.
Экспресс с коэффициентом 6.51.
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