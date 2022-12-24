«Вашингтон» — «Виннипег»: результат матча, кто победил, обошёл ли Овечкин Горди Хоу

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс».
Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Забитые шайбы в составе победителей на свой счёт записали Сонни Милано, Ник Дауд, а также российский форвард Александр Овечкин, записавший на свой счёт дубль. На счету россиянина в этой встрече также одна результативная передача. Евгений Кузнецов по ходу матча также отметился голевой передачей. Он ассистировал Овечкину в моменте с последним голом.
У гостей единственную шайбу забросил Кевин Стенлунд.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 802-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он обогнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу. Топ лучших снайперов НХЛ с 894 заброшенными шайбами возглавляет канадец Уэйн Гретцки.
Экспресс с коэффициентом 6.51.
Сын Горди Хоу обратился к Овечкину.
Овечкин – первая звезда матча «Вашингтона» с «Виннипегом».
Овечкин вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по голам.
Овечкин вышел на шестое место в истории по голам в первых периодах.
Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.
Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.13.
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