«Вашингтон» — «Виннипег»: результат матча, кто победил, обошёл ли Овечкин Горди Хоу

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс».

Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Забитые шайбы в составе победителей на свой счёт записали Сонни Милано, Ник Дауд, а также российский форвард Александр Овечкин, записавший на свой счёт дубль. На счету россиянина в этой встрече также одна результативная передача. Евгений Кузнецов по ходу матча также отметился голевой передачей. Он ассистировал Овечкину в моменте с последним голом.



У гостей единственную шайбу забросил Кевин Стенлунд.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 802-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он обогнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу. Топ лучших снайперов НХЛ с 894 заброшенными шайбами возглавляет канадец Уэйн Гретцки.

Экспресс с коэффициентом 6.51.

Сын Горди Хоу обратился к Овечкину.

Овечкин – первая звезда матча «Вашингтона» с «Виннипегом».

Овечкин вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по голам.

Овечкин вышел на шестое место в истории по голам в первых периодах.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.13.