Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор».

Ставка: победа «Динамо» за 2.10.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Динамо» отменно провело паузу в регулярном чемпионате. Хоккеисты подтянули физические кондиции и поработали над действиями в неравных составах. Алексей Кудашов остался доволен самоотдачей на тренировках.

Уже в первой игре после возобновления чемпионата бело-голубые порадовали болельщиков победой во встрече со «Спартаком» со счётом 5:2. Уже к шестой минуте первого периода они дважды реализовали численное преимущество и поставили соперника в сложнейшее положение. С 53 очками в активе «Динамо» расположилось на пятой строчке турнирной таблицы.



«Трактор» проводит крайне неудачный сезон — команда находится на предпоследнем месте Восточной конференции. Позиции тренерского штаба под руководством Анвара Гатиятулина очень слабые. Очередное поражение может стать для него роковым.

В ходе паузы в чемпионате «белые медведи» усиленно работали на тренировках и им удалось прибавить в реализации опасных моментов. Это привело к трудной победе над «Сибирью» со счётом 3:2.

Экспресс с коэффициентом 5.01.

Овечкин вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по голам.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

Макдэвид первым в сезоне НХЛ забил 30 голов.