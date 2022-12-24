«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» Москва – «Трактор».
Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.81.
«Трактор» находится в отчаянном положении. Челябинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции (37), отставая от «Барыса» (39) и «Амура» (40), причём хабаровский клуб имеет два матча в запасе, занимая восьмое кубковое место.
То есть «Трактор» легко может пролететь мимо плей-офф и каждая осечка будет равносильна фиаско – ведь до конца чемпионата клубу осталось провести 26 матчей. Это не так много, как кажется.
При этом «Трактор» после паузы уже обыграл «Сибирь» (3:2), но проблема челябинцев ещё и в том, что они пытаются чинить самолёт в воздухе. Проводят оптимизацию состава, расстаются с лишними игроками, одних убирают, других добавляют. Скорее, это поток в одну сторону, когда идёт избавление от балласта. И в Челябинске верят, что так их воздушный шар взлетит.
Московское «Динамо» — крепкий орешек. Играет дома, две победы после паузы – над «Спартаком» (5:2) и минским «Динамо» (2:0). Бело-голубые подлечились, отдохнули и теперь снова готовы к энергозатратному хоккею, который ставит команде Алексей Кудашов.
Я бы в этом матче взял коэффициент 1.81 на то, что общий тотал этого матча составит меньше 4.5 шайбы. Думаю, что обе команды в первую очередь решат максимально надёжно сыграть в обороне».
Экспресс с коэффициентом 5.01.
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