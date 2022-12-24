«Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор».
Ставка: победа «Динамо» за 2.02.
«Динамо» явно недаром потратило время паузы. После неё бело-голубые выиграли оба матча, но главное, что в этих матчах смотрелись весьма уверенно. Примечательно, что провели оба матча динамовцы в разных игровых стилях, и оба пошли, что называется, в жилу.
В общем, похоже, «Динамо» с начала сезона возвращается. Сейчас у бело-голубых в целом по сезону 63,1% набранных очков, дома этот показатель возрастает незначительно – до 65,2% (или 1,3 очка в среднем за матч).
«Трактор» после выхода с каникул провёл только один матч и выиграл, но тут особо обольщаться пока рано: одержали победу челябинцы в матче с «Сибирью», с которой в этом сезоне в любом состоянии играют прилично. Тот матч выдался тяжёлым, и увидеть какие-то новые штрихи в игровой картине «Трактора» пока не удалось.
Победа позволила челябинцам уйти с последнего места Восточной конференции, и на сегодняшний день в целом по сезону «Трактор» набирает 44,0% очков, но на выезде этот и без того скромный показатель падает до 35,0% (или 0,70 очка в среднем за матч).
В общем, преимущество бело-голубых лежит на поверхности, но поскольку обе команды достаточно свежие, то просто так «Трактор» не ляжет и придётся помучиться. Прогнозирую достаточно низовой матч с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы. По результатам этого матча «Динамо» должно взять два очка, причём сделать это в основное время».
Экспресс с коэффициентом 5.30.
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