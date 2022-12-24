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«Динамо» М — «Трактор»: где смотреть онлайн, трансляция матча, по какому каналу покажут

«Динамо» М — «Трактор»: где смотреть онлайн, трансляция матча, по какому каналу покажут
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24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор». Начало – в 14:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех челябинцев оценивается в 3.30. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.60.

Букмекеры не верят, что матч КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.85.

Если будут послематчевые буллиты, сыграет коэффициент 8.80.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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