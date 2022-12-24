СКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА — «Спартак».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.89.
«СКА очень хочется обыграть «Спартак», и он на это способен. Петербуржцы лидируют в чемпионате, имея большое количество очков запаса по сравнению с другими соперниками. Никто не сомневается, что СКА по итогам регулярки займёт первое место. У команды глубокий состав, она демонстрирует разнообразную игру. В СКА я не сомневаюсь.
«Спартак» проиграл в дерби «Динамо» — 2:5. Со СКА тоже будет тяжело. «Спартак» — задорная команда, которая играет в атакующий хоккей, но победить СКА, когда у тебя была всего одна игра за две недели и ты заржавел, не так просто.
Я бы поставил на победу СКА с форой (-1.5). Верю, что СКА — тотальный фаворит этой встречи, он не будет спотыкаться на «Спартаке».
Экспресс с коэффициентом 5.30.
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Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.
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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.
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