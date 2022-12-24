СКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА — «Спартак».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.89.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«СКА очень хочется обыграть «Спартак», и он на это способен. Петербуржцы лидируют в чемпионате, имея большое количество очков запаса по сравнению с другими соперниками. Никто не сомневается, что СКА по итогам регулярки займёт первое место. У команды глубокий состав, она демонстрирует разнообразную игру. В СКА я не сомневаюсь.

«Спартак» проиграл в дерби «Динамо» — 2:5. Со СКА тоже будет тяжело. «Спартак» — задорная команда, которая играет в атакующий хоккей, но победить СКА, когда у тебя была всего одна игра за две недели и ты заржавел, не так просто.

Я бы поставил на победу СКА с форой (-1.5). Верю, что СКА — тотальный фаворит этой встречи, он не будет спотыкаться на «Спартаке».

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