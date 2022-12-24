Прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ СКА — «Спартак»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Спартак».

Ставка: победа СКА за 1.60.

«Шикарно отработав кусок регулярки с начала октября до начала декабря (девять побед в десяти матчах), «Спартак» под конец немного расслабился и в отпуск отправился с двумя поражениями от «Локомотива» и московского «Динамо».

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С бело-голубыми же повторно встретился уже в нынешней части сезона и вновь проиграл, но теперь куда более убедительно. Таким образом, на данный момент у красно-белых в наличии действующая серия из трёх поражений подряд, рискующая стать из четырёх, поскольку играть придётся в Санкт-Петербурге.

Понятно, что матч этот для «Спартака» будет идти по особому счёту, и, естественно, красно-белые порвутся в нём напополам – уж больно в Питере принципиальный соперник. Другое дело, что этот принципиальный соперник уже проиграл один домашний матч и проигрывать второй точно не станет. А ресурсов и возможностей у СКА столько, что хватит на пару-тройку «Спартаков».

В общем, ждём упорнейшего, а значит, низового матча с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы. Я бы даже дал 6.5 шайбы, но красно-белые в своём первом после отпуска матче пропустили от «Динамо» пять шайб, а это значит, что в оборонительных порядках не всё ладно. Полагаю, что по итогам матча СКА наберёт два очка, причём сделает это в основное время».

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

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