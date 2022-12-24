СКА — «Спартак»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча, по какому каналу покажут

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.53. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент — 5.20.

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

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Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

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