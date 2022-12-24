Аналитики оценили шансы Месси сменить команду в зимнее трансферное окно

Лионель Месси выиграл чемпионат мира по футболу в Катаре и закрыл свой давний гештальт. В финале Аргентина обыграла Францию, в которой выступает Килиан Мбаппе – одноклубник аргентинца.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Клубный футбол возвращается и этим футболистам вновь предстоит играть вместе за «ПСЖ». Не захочет ли Месси сменить прописку? Лучшему бомбардиру ЧМ-2022 и его победителю будет сложно продолжать играть за одну команду.

Эксперты оценили вероятность Лионеля уйти из «ПСЖ» и назвали самые популярные варианты зимнего трансфера.

Коэффициент 15.0 эксперты дают на то, что чемпион мира перейдёт в «Ман Сити», «Барселону» или любой клуб из Саудовской Аравии. Возвращение в состав каталонцев выглядит более очевидным.

Если в период зимнего трансферного окна Месси станет футболистом «Челси» — сыграет коэффициент 17.0. Ставки на переход в «Манчестер Юнайтед» принимаются за 21.0.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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