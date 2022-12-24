Фёдор Емельяненко – Райан Бейдер: дата боя, где покажут, кто фаворит

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).
Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.
Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.
Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.
Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.0.
Экспресс с коэффициентом 5.30.
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