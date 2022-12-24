Эксперты назвали шансы Овечкина побить рекорд Гретцки после забитой им 802-й шайбы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 802-й гол в Национальной хоккейной лиге в матче с «Виннипегом». По этому показателю он обогнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Топ лучших снайперов НХЛ с 894 заброшенными шайбами возглавляет канадец Уэйн Гретцки, который теперь стал единственной целью россиянина.

Александру Овечкину нужно забить ещё 92 гола, чтобы повторить рекорд канадца. На то, что Ови обгонит Гретцки предлагают поставить с коэффициентом 1.80.

Эксперты уверены, что Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ в сезоне-2024/2025. Сделать ставку на это можно за 1.55.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

Овечкин обошёл Горди Хоу. Александр творит историю.

Прогноз на матч «Сочи» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.45.

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Овечкин: теперь впереди меня только один хоккеист.