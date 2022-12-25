«Динамо» М — «Трактор»: результата матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ. «Динамо» играло на своём льду с «Трактором».
Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Джордана Уила. Через минуту Теэму Пулккинен сравнял счёт с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. На 17-й минуте периода Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Никиты Сошникова вывел гостей вперёд.
В конце второго периода Андрей Миронов с передач Никиты Буруянова и Артёма Волкова сделал счёт 2:2.
На 12-й секунде третьего периода «Трактор» вновь вышел вперёд благодаря голу Никиты Сошникова с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. Через восемь минут восстановил равенство в счёте Егор Мартынов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила.
В овертайме победный бросок на счету капитана бело-голубых Андрея Миронова.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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Прогноз на матч «Сочи» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.45.
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