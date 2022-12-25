Прогноз на матч Суперлиги Турции «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Турции по футболу «Адана Демирспор — »Фатих Карагюмрюк».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.26.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Турецкая Суперлига возвращается после паузы на чемпионат мира. И этот перерыв должен пойти на пользу обоим участникам предстоящего матча. «Демирспор» хоть и не проигрывал в чемпионате с августа, но стал очень часто терять очки – сразу пять ничейных результатов в шести матчах. В итоге бывшая команда Артёма Дзюбы вылетела из тройки лидеров.



«Карагюмрюк», который полагается на Магомеда Оздоева в центре полузащиты, и вовсе идёт в зоне вылета, а за последние три матча перед перерывом набрал только одно очко. Зато это были очень зрелищные встречи, в которых в сумме было забито 14 мячей.



Обе команды активно играли в товарищеских матчах. «Демирспор» одержал только одну победу – во встрече с латвийской «Лиепаей» (5:0). Зато сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2) и итальянской «Сампдорией».



«Фатих» сыграл в трёх матчах с командами чемпионата Турции – ничья с «Бешикташем» (1:1) и победы в играх с «Хатайспором» (2:0) и «Антальяспором» (3:2). Команда показывает признаки выздоровления. В целом стоит ожидать результативного матча. На это указывают товарищеские матчи «Аданы» и три из четырёх последних личных встреч, в которых было забито не менее четырёх мячей. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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