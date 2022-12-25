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Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: календарь матчей, когда начало

Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: календарь матчей, когда начало
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26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Расписание матчей группового этапа МЧМ-2023 (время мск):

26 декабря

  • 19:00. Финляндия – Швейцария;
  • 21:30. Швеция – Австрия.

27 декабря

  • 00:00. Латвия – США;
  • 2:30. Чехия – Канада;
  • 19:00. Финляндия – Словакия;
  • 21:30. Швеция – Германия.

28 декабря

  • 00:00. Латвия – Швейцария;
  • 2:30. Чехия – Австрия.

29 декабря

  • 00:00. Словакия – США;
  • 2:30. Германия – Канада;
  • 19:00. Финляндия – Латвия;
  • 21:30. Швеция – Чехия.

30 декабря

  • 00:00. Швейцария – США;
  • 2:30. Австрия – Канада;
  • 19:00. Словакия – Латвия.

31 декабря

  • 0:30. Германия – Австрия;
  • 19:00. Швейцария – Словакия;
  • 21:30. Германия – Чехия.

1 января

  • 00:00. Финляндия – США;
  • 2:30. Швеция – Канада.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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