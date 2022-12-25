Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: календарь матчей, когда начало

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Расписание матчей группового этапа МЧМ-2023 (время мск):

26 декабря

19:00. Финляндия – Швейцария;

21:30. Швеция – Австрия.

27 декабря

00:00. Латвия – США;

2:30. Чехия – Канада;

19:00. Финляндия – Словакия;

21:30. Швеция – Германия.

28 декабря

00:00. Латвия – Швейцария;

2:30. Чехия – Австрия.

29 декабря

00:00. Словакия – США;

2:30. Германия – Канада;

19:00. Финляндия – Латвия;

21:30. Швеция – Чехия.

30 декабря

00:00. Швейцария – США;

2:30. Австрия – Канада;

19:00. Словакия – Латвия.

31 декабря

0:30. Германия – Австрия;

19:00. Швейцария – Словакия;

21:30. Германия – Чехия.

1 января

00:00. Финляндия – США;

2:30. Швеция – Канада.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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