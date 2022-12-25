Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: календарь матчей, когда начало
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26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.
Расписание матчей группового этапа МЧМ-2023 (время мск):
26 декабря
- 19:00. Финляндия – Швейцария;
- 21:30. Швеция – Австрия.
27 декабря
- 00:00. Латвия – США;
- 2:30. Чехия – Канада;
- 19:00. Финляндия – Словакия;
- 21:30. Швеция – Германия.
28 декабря
- 00:00. Латвия – Швейцария;
- 2:30. Чехия – Австрия.
29 декабря
- 00:00. Словакия – США;
- 2:30. Германия – Канада;
- 19:00. Финляндия – Латвия;
- 21:30. Швеция – Чехия.
30 декабря
- 00:00. Швейцария – США;
- 2:30. Австрия – Канада;
- 19:00. Словакия – Латвия.
31 декабря
- 0:30. Германия – Австрия;
- 19:00. Швейцария – Словакия;
- 21:30. Германия – Чехия.
1 января
- 00:00. Финляндия – США;
- 2:30. Швеция – Канада.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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