Прогноз на матч чемпионата Турции «Газиантеп» — «Бешикташ»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Суперлиги Турции «Газиантеп» — «Бешикташ».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Газиантеп» возвращается к борьбе в чемпионате далеко не в лучшем настроении, ведь в трёх предыдущих встречах он оставался без побед – удалось набрать одно очко лишь в игре с «Фатих Карагюмрюк» (3:3). Более того, подопечные Эрола Булута в нынешнем сезоне неуверенно выступают на своём поле, одержав последнюю победу ещё в конце августа.

Впрочем, стоит отметить, что «Газиантеп» с нулевым балансом забитых и пропущенных мячей является одним из самых сбалансированных клубов лиги – он может как ввязаться в игру на встречных курсах, так и отсидеться в обороне. В пяти последних встречах не удалось поразить ворота только «Антальяспора» (0:2).

«Бешикташ» также совсем не идёт по графику одного из лидеров, но нередко добывает результат на классе. В семи последних играх «чёрные орлы» уступили лишь «Хатайспору» и «Галатасараю» со счётом 1:2, но в пяти других матчах стабильно набирали очки. «Бешикташ» за этот период смог сдержать натиск «Фенербахче» дома (0:0), и эта игра стала единственной, в которой не удалось забить ни одного гола.

Сейчас в строй вернулся голландский бомбардир Вегорст – форвард забил семь голов, отметился дублем в ворота Аргентины на ЧМ и уже успел принести победу в Кубке Турции. Обоюдная результативность сейчас почти гарантирована. Можно рассмотреть вариант на тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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