Эксперты оценили шансы «Сочи» в РПЛ после назначения Курбана Бердыева

70-летний российский специалист Курбан Бердыев стал новым главным тренером «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба. В «Сочи» отметили, что именитый специалист приступит к своим обязанностям с нового года.
После 17 туров в РПЛ сочинский клуб занимает девятое место с 25 очками в копилке.
Конечно, речи ни о каком чемпионстве быть не может, но на четвёртую строчку по итогам сезона-2022/2023 команда может рассчитывать.
Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что «Сочи» под руководством Бердыева закончит сезон-2022/2023 на позиции с первой по четвёртую, за коэффициент 8.00.
Между «Сочи» и ЦСКА дистанция в четыре очка. Если по итогам сезона-2022/2023 в РПЛ подопечные Бердыева опередят армейцев, сыграет коэффициент 2.90.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Курбан Бердыев назначен новым главным тренером «Сочи».
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