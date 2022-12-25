Предлагаем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Ак Барс».
Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.
«Сочи» не удалось исправить ситуацию в команде во время паузы в чемпионате. Хоккеисты уступили в трёх матчах подряд и продлили серию поражений до 13 игр. Сергей Светлов бессилен в оборонительной тактике, и у его подопечных больше всех пропущенных шайб в сезоне (156). Нельзя в этом винить и голкиперов, Максим Третьяк и Артемий Плешков стараются изо всех сил. После 41 встречи у «Сочи» 17 очков и только пять побед.
«Ак Барс» после ухода Знарка прибавляет во многих игровых компонентах. Так, в последних трёх играх гости обыграли «Куньлунь» (3:1) и «Витязь» (4:3), но уступили в матче с «Локомотивом» (1:2). «Барсы» удерживают за собой седьмую строчку Восточной конференции. Дистанция до ближайшего преследователя составляет семь очков.
«Сочи» в последних играх действует исключительно от обороны. Команда старается не раскрываться, даже пропустив первой шайбу в свои ворота. В трёх играх подряд с участием хозяев заброшено не больше трёх шайб. Не больше четырёх голов увидели зрители и в трёх из четырёх последних выездных матчей «Ак Барса». Перспективно смотрится ставка на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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