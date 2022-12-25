Эксперты назвали шансы Черчесова выиграть Лигу Европы в сезоне-2022/2023

Экс-тренер сборной России по футболу, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отлично справляется со своей работой. Непризнанный гений уехал в Венгрию и вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы.
«Ференцварош» уверенно прошёл групповой этап ЛЕ и занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором». Команда напрямую попала в 1/8 финала турнира, где будет ждать своего соперника, который определится в 1/16 финала.
Эксперты выбрали команду Черчесова главным аутсайдером среди претендентов на победу в Лиге Европы. Поставить на это невероятное событие можно за коэффициент 200.
Выше аналитики оценили вероятность победы в турнире «Нанта» и «Мидтьюлланна» — коэффициент 150.
Тройка главных претендентов на победу в Лиге Европы — «Арсенал», «Барселона» и «МЮ».
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Ещенко: сборной России нужно переходить в Азию.
Сергей Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов».
Курбан Бердыев назначен новым главным тренером «Сочи».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.
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