Эксперты назвали шансы Черчесова выиграть Лигу Европы в сезоне-2022/2023

Экс-тренер сборной России по футболу, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отлично справляется со своей работой. Непризнанный гений уехал в Венгрию и вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ференцварош» уверенно прошёл групповой этап ЛЕ и занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором». Команда напрямую попала в 1/8 финала турнира, где будет ждать своего соперника, который определится в 1/16 финала.

Эксперты выбрали команду Черчесова главным аутсайдером среди претендентов на победу в Лиге Европы. Поставить на это невероятное событие можно за коэффициент 200.

Выше аналитики оценили вероятность победы в турнире «Нанта» и «Мидтьюлланна» — коэффициент 150.

Тройка главных претендентов на победу в Лиге Европы — «Арсенал», «Барселона» и «МЮ».

Экспресс с коэффициентом 6.55.

Ещенко: сборной России нужно переходить в Азию.

Сергей Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов».

Курбан Бердыев назначен новым главным тренером «Сочи».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.