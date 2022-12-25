«Сочи» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ХК «Сочи» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.98.

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«Когда последняя команда лиги дома проигрывает предпоследней, причём всухую, доводя серию поражений до чёртовой дюжины матчей, говорить о перспективах последней команды, мягко говоря, проблематично. Тем более что играть ей совсем не с предпоследней, хоть и весьма «штормимой», командой.



В предыдущем туре мы увидели во всей красе не только ХК «Сочи», но и «Ак Барс». Который никак не мог начать играть с «Витязем» и начал это делать лишь тогда, когда подмосковная команда напихала «барсам», что называется, полную панамку. Но зато когда «большие татары» начали играть, от «витязей» полетели клочки по закоулочкам и на две шайбы, первая из которых сравняла счёт, а вторая вывела казанцев вперёд, у них ушло ровным счётом 19 секунд.



Приблизительно аналогичную картину я жду и от предстоящего матча. То есть ХК «Сочи» будет полтора-два периода клевать в темечко демотивированных «барсов» и, вполне вероятно, даже поведёт в счёте. Но ближе к концу матча «Ак Барс» снова проснётся, после чего перекусит ХК «Сочи» пополам и победит в основное время в матче, где тотал вряд ли превысит 6.5 шайбы.

У южан получится 14-е поражение подряд, а тренерский штаб казанцев снова будет пить валерьянку. Ну или не совсем валерьянку, или даже совсем не валерьянку, но всё равно пить, потому что после таких матчей по-другому нельзя».

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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