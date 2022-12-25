«Сочи» — «Ак Барс»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча КХЛ

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.52. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.10.
Букмекеры уверены, что матч «Сочи» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.
Экспресс с коэффициентом 13.77.
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Прогноз на матч «Сочи» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.45.
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