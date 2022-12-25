«Арсенал» — «Вест Хэм»: когда начало, где покажут, прогнозы и коэффициенты

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск.

На территории России встречу по телевидению не покажут.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

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Прогноз на лондонское дерби «Арсенал» — «Вест Хэм».