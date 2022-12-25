«Арсенал» — «Вест Хэм»: когда начало, где покажут, прогнозы и коэффициенты

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск.
На территории России встречу по телевидению не покажут.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 13.77.
Григорян: назначение Бердыева поможет «Сочи».
Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.
Московское «Торпедо» отказалось от подписания Артёма Дзюбы.
- 25 декабря 2022
-
23:30
-
22:30
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
14:45
-
13:45
-
12:45
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 24 декабря 2022
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:00