Прогноз на лондонское дерби «Арсенал» — «Вест Хэм»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют — нет за 1.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» подходит к возвращению сезона на первой строчке АПЛ, да ещё и с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. «Канониры» стали открытием турнира — командой, которая всерьёз смогла вклиниться в борьбу за чемпионство. Мощная атака, надёжная оборона, чёткий рисунок на поле и понимание игроками идей тренера. К нынешнему «Арсеналу» тяжело подкопаться.



«Вест Хэм», в отличие от соперника, пока проводит неудачный сезон. Не все новички адаптировались как надо и приносят пользу. Многие лидеры часто травмируются, что для команды с короткой скамейкой запасных очень критично. Неудивительно, что «молотобойцы» борются за выживание и всего на четыре очка опережают худшую команду лиги. Всего одна ошибка, и гости снова окажутся в зоне вылета.



«Вест Хэму» крайне не везёт на «Эмирейтс» в последние годы. Сейчас разница в классе между командами стала ещё более заметна. О победе «молотобойцев» тут и речи не идёт, скорее всего, они не смогут даже забить.

В АПЛ клуб создаёт моменты с большим трудом. «Арсенал», потеряв лучшего бомбардира, уделит больше времени игре у своих ворот. Есть смысл присмотреться к ставке «обе забьют – нет» за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

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