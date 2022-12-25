Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: дата боя, когда, где покажут, прогнозы

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).
Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.
Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.
Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.
Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.0.
Экспресс с коэффициентом 13.77.
Промоутер Усика считает Джойса самым опасным претендентом на пояса.
Титульный бой Тима Цзю отложили из-за травмы соперника.
Чарло: я бы победил Тима Цзю одной рукой.
- 25 декабря 2022
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
14:45
-
13:45
-
12:45
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 24 декабря 2022
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00