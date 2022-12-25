Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею до 20 лет Финляндия — Швейцария

Представляем вашему вниманию прогноз на матч МЧМ-2023 по хоккею до 20 лет Финляндия — Швейцария.

Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пятикратные обладатели чемпионского титула предельно мотивированы на турнир МЧМ. Их не оставляет неудача прошлого чемпионата, когда только в финале они уступили в овертайме Канаде. Нужно отметить, что тренерский штаб пошёл на значительное обновление состава.

Тем не менее, в основе остались Йоаким Кемелль и Брэд Ламберт, которые изрядно пошумели на минувшем МЧМ. Напомним, что Кемелль стал вторым по результативности с 12 очками. Финны проиграли лишь в двух из последних восьми встреч на МЧМ, причём в каждом из случаев это была сборная Канады.



Молодёжная команда Швейцарии не слишком успешна на МЧМ. На прошлом турнире она вышла в плей-офф с четвёртого места, но попала на будущего победителя — Канаду. Поражение со счётом 3:6 завершило участие в чемпионате. Тренерский штаб сумел уговорить свою главную звезду — защитника Лиана Бикселя — принять участие в МЧМ-2023.

У финской сборной крайне удобный соперник, чтобы втянуться в турнир с победы. Она выиграла в трёх из последних четырёх личных встреч, причём в двух из них преимущество было в три и более шайбы. Весьма перспективно смотрится ставка на победу Финляндии U20 с форой (-2.5) за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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